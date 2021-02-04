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فن

وائل الفشنى ضيف.. تفاصيل حفل عمرو حسن في ساقية الصاوي

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

استقبل جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي، بكل أول حفلين شعريين موسيقيين لـ عمرو حسن في عام 2021 مساء الأربعاء 3 من فبراير على مسرح النهر تخلّل الحفلين مفاجآت عدة، أبرزها حضور المطرب وائل الفشني ضيفًا في الحفل الثاني.


بدأ الحفل الأول بتحية من المهندس محمد الصاوي – مؤسس الساقية – للجمهور ولكل محبى الشعر ولعمرو حسن الذى شهدت الساقية بدايته ورحلته الشعرية ومع عزف الفرقة الموسيقية بدأ الحفل بصعود عمرو حسن الذى قدم في الحفلان مجموعة من القصائد التي لاقت تشجيعا وحماسا كبيرا من الجمهور ومنها "خمس مشاهد، كما يليق بوردة، لأمي، باكتبلكم، المسرحية، بعد ما تشوفك عنيا"، أما الفشني فقدم لأول مرة على المسرح أغنية "وحشتيني" وهى قصيدة عمرو حسن الشهيرة بعدما تم تلحينها.


وفي حديث خاص مع المكتب الإعلامي أكد عمرو حسن أنه لازال يسعى في أن يكتب في عدة مواضيع أخرى، بخلاف الأمور العاطفية بالإضافة لدور الساقية، التي ذكر أنها المكان الوحيد الذى يحيى فيه حفلات في القاهرة وأنه يشعر دومًا بانه فرد أساسي وعضو دائم في المكان.

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