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برلمان

صداع كبير جداً.. وزيرة الصحة تعلن حلولاً جديدة للاستفادة من مستشفيات التكامل

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:59 م
وزيرة االصحة هالة
وزيرة االصحة هالة زايد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن حلول مبتكرة للاستفادة من مستشفيات التكامل التي وصفتها بأنها "صداع كبير جدا"، مشيرة إلي أن هناك مقترحات بالاستفادة من هذه المباني لصالح مراكز للتنمية الاسرية والصحة، بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المصرية من خلال أعمال يمكن الاستفادة منها.

وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس تعقيبا علي همهمات النواب والتي طالب بعضهم بإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي، إن المستشفيات التي ستدخل التأمين الصحي لها "أكواد" والمباني التي ستصلح من مستشفيات التكامل ستدخل المنظومة، إلا أن هناك مباني أخري لن تصلح بقولها : تعلمون أن هذه المباني موجودة منذ عشرات السنين ولم تعمل لعدم مطابقتها أي معايير انشائية، وتتراوح أحجامها ما بين العمارات إلي المباني الكبرى.

ووعدت هالة زايد، أعضاء المجلس بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل، وعرض كافة الحلول المطروحة، بقوله : جميع الأمور مطروحة للنقاش، وسيتم التنسيق مع النواب، ونرجو أن نجد لهذه المستشفيات حل حلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأشارت وزيرة الصحة، إلي أن هناك مستشفيات  التكامل، دائما نلام عليها، بقولها: رايحين جايين نلام عليها، وأنتم أكثر".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا لمناقشة بيان الوزراء أمام النواب.
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