أستاذ تمويل: التعاون المشترك مع الشركة اليونانية يفتح آفاقا جديدة للتعاون.. فيديو

قال الدكتورهشام ابراهيم، أستاذ تمويل، إن العلاقات الاستيراتيجة بين مصر واليونان يعطيها الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبيرة وتنعكس على تحسن العلاقات الاقتصادية بين الدوليتن، لافتًا إلى أن شركة يونانية لدعم سبل التعاون سيعمل على تخفيض التكاليف.









وأضاف أستاذ تمويل ، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان تييسر حركة التجارة بين الجانبين والتبادل التجارى بين الدولتين ويعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ومن الممكن ان تستخدم تلك الشركة لزيادة حجم التجارية بين مصر والدول الاخرى وليس مصر واليونان فقط.





وتابع أنه تم عقد شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال إنشاء شركة تابعة مشتركة تعمل على تيسير التجارة الدولية، وعمليات تصدير واستيراد البضائع من وإلى مصر من خلال امتلاك وتشغيل وإدارة مجموعة من السفن والناقلات.





وأوضح أنه يثمر التعاون المشترك مع الشركة اليونانية عن فتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال النقل البحري، وحركة التجارة العالمية وتعمل على نقل الخبرات.