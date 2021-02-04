أخبار التعليم.. التعليم: اكتمال عملية تطوير مناهج جميع المدارس الفنية في مصر في 2024.. عمرها 60 عامًا.. استئصال ورم بالأذين الأيمن لقلب مريضة في جامعة كفر الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:كل ما تريد معرفته عن امتحانات جامعة القاهرة 2021عمرها 60 عامًا.. استئصال ورم بالأذين الأيمن لقلب مريضة في جامعة كفر الشيخرغم كورونا.. الأكاديمية العربية تتقدم 149 مركزا في تصنيف ويبومترکس العالميأكاديمية البحث العلمي تدعو جميع المهتمين بتقديم عرض لتنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمالبدء تطعيم الأطقم الطبية في جامعة كفرالشيخ بـ لقاح كورونا.. صورمركز التطوير المهنى بجامعة المنصورة يشارك بـ "يوم البنوك" عبر الإنترنت عن طبيعة العمل داخل القطاع البنكي المصريلجنة التعليم بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة جودة التعليم والاعتمادجامعة بنها: الانتهاء من إعلان الجداول وتجهيز لجان الامتحانات لاستقبال أكثر من 100 ألف طالبتعرف على استعدادات جامعة أسوان لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 /2021، وانطلاق الفصل الدراسى الثانىالتعليم: اكتمال عملية تطوير مناهج جميع المدارس الفنية في مصر في 2024آداب القاهرة: امتحان تحريري وشفوي للالتحاق بدراسات عليا قسم الفلسفة