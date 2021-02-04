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تعليم

أخبار التعليم.. التعليم: اكتمال عملية تطوير مناهج جميع المدارس الفنية في مصر في 2024.. عمرها 60 عامًا.. استئصال ورم بالأذين الأيمن لقلب مريضة في جامعة كفر الشيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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قســــم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:












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