وزيرة الصحة للنواب : الإصابات بالإيدز قليلة ولا نتجاهلها حتى لا يزيد العدد

قالت وزيرة الصحة د. هالة زايد ان الوزارة أسست ما يقرب من 14 مركزا إضافيا لمكافحة الايدز جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس
وقالت وزيرة الصحة اعلم ان الإصابات قليلة و لكن لا نتجاهل حتى لا يزيد العدد و قالت لا اعتمد فقط على التمويل الخارجي و انما وفرنا تمويلا حكوميا.
وأكدت وزيرة الصحة أنه كان هناك 13 مركزا اصبحت الان 27 مركزا في 27 محافظة.
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس تعقيبا علي همهمات النواب والتي طالب بعضهم بإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي، إن المستشفيات التي ستدخل التأمين الصحي لها "أكواد" والمباني التي ستصلح من مستشفيات التكامل ستدخل المنظومة، إلا أن هناك مباني أخري لن تصلح بقولها : تعلمون أن هذه المباني موجودة منذ عشرات السنين ولم تعمل لعدم مطابقتها أي معايير انشائية، وتتراوح أحجامها ما بين العمارات إلي المباني الكبرى.
ووعدت هالة زايد، أعضاء المجلس بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل، وعرض كافة الحلول المطروحة، بقولها : جميع الأمور مطروحة للنقاش، وسيتم التنسيق مع النواب، ونرجو أن نجد لهذه المستشفيات حلا خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وأشارت وزيرة الصحة، إلي أن هناك مستشفيات التكامل، دائما نلام عليها، بقولها : رايحين جايين نلام عليها، وأنتم أكثر".