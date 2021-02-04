وزيرة الصحة للنواب : الإصابات بالإيدز قليلة ولا نتجاهلها حتى لا يزيد العدد

قالت وزيرة الصحة د. هالة زايد ان الوزارة أسست ما يقرب من 14 مركزا إضافيا لمكافحة الايدز جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس

وقالت وزيرة الصحة اعلم ان الإصابات قليلة و لكن لا نتجاهل حتى لا يزيد العدد و قالت لا اعتمد فقط على التمويل الخارجي و انما وفرنا تمويلا حكوميا.





وأكدت وزيرة الصحة أنه كان هناك 13 مركزا اصبحت الان 27 مركزا في 27 محافظة.



