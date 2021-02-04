ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة الصحة للنواب : الإصابات بالإيدز قليلة ولا نتجاهلها حتى لا يزيد العدد

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:06 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت وزيرة الصحة د. هالة زايد ان الوزارة أسست ما يقرب من 14 مركزا إضافيا لمكافحة الايدز جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس 
وقالت وزيرة الصحة اعلم ان الإصابات قليلة و لكن لا نتجاهل حتى لا يزيد العدد و قالت لا اعتمد فقط على التمويل الخارجي و انما وفرنا تمويلا حكوميا.

وأكدت وزيرة الصحة أنه كان هناك 13 مركزا اصبحت الان 27 مركزا في 27 محافظة.

وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس تعقيبا علي همهمات النواب والتي طالب بعضهم بإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي، إن المستشفيات التي ستدخل التأمين الصحي لها "أكواد" والمباني التي ستصلح من مستشفيات التكامل ستدخل المنظومة، إلا أن هناك مباني أخري لن تصلح بقولها : تعلمون أن هذه المباني موجودة منذ عشرات السنين ولم تعمل لعدم مطابقتها أي معايير انشائية، وتتراوح أحجامها ما بين العمارات إلي المباني الكبرى.

ووعدت هالة زايد، أعضاء المجلس بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل، وعرض كافة الحلول المطروحة، بقولها : جميع الأمور مطروحة للنقاش، وسيتم التنسيق مع النواب، ونرجو أن نجد لهذه المستشفيات حلا خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأشارت وزيرة الصحة، إلي أن هناك مستشفيات  التكامل، دائما نلام عليها، بقولها : رايحين جايين نلام عليها، وأنتم أكثر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منظومة التأمين الصحي رعاية طبية متكاملة للمواطن.. السبكي: وفرنا الخدمات بـ بورسعيد دون تمييز.. جاهزون لتحقيق قصة نجاح جديدة في المحافظات.. وتكلفة المرحلة الأولى تجاوزت 51 مليار جنيه

أخبار التوك شو.. موعد التطعيم بلقاح كورونا.. وتحديد الفئات ذات الأولوية

لدورها فى التأمين الصحي الشامل.. التخطيط: تقديم الدعم الكامل لمستشفيات التكامل

هالة زايد: تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. السعودية تبدأ إجراءات عاجلة اليوم

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021

تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

استشعروا المسؤولية..نداء عاجل من نائب أمير الرياض بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام