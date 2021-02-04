صحف لبنان عن زيارة الحريري للقاهرة: حضور مصر عامل داعم وفرصة نادرة قد لا تتكرر وتتصدى لتدخلات قطر وتركيا.. ورسائل السيسي تكتسب دلالات بارزة

صحيفة الجمهورية:

مصر لا تمارس ضغوطًا ولا تنحاز لأطراف على حساب أخرى في لبنان

مصر داعمة لتأليف حكومة بالتوافق بين اللبنانيين وزيارة الحريري لتعزيز المعنويات

صحيفة النهار:

القيادة المصرية تنسق لحظة بلحظة مع باريس في الشأن اللبناني

وحفاوة استقبال الرئيس السيسي للحريري تعكس دخول مصر بقوة على دعم المبادرة الفرنسية





حظيت زيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إلى مصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له بقدر كبير من اهتمام الصحف اللبنانية، التي رأت فيها دليلًا على دور مصري مؤثر يحمل في طياته فرصة لانفراج أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية.





وكتبت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية تقول: صاغَت التحركات السياسية، التي تسارعت في الساعات الماضية في الداخل والخارج، سؤالًا على المستوى العام: هل أنّ في هذه الحركة بركة، من شأنها أن تُحدث خرقًا في جدار تأليف الحكومة الفاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري؟





وتعليقًا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للحريري في القاهرة أمس، أكدت "الجمهورية" أن الحضور المصري المتجدّد على الخط الداخلي في لبنان هو عامل داعم لمسار تأليف الحكومة، خصوصًا انّه لا توجد له في الداخل اللبناني ما يمكن تسميتها بـ"المُتَّكآت" التي يستند اليها لممارسة ضغط على هذا الطرف أو ذاك، ما خَلا مواقف معنوية داعمة لتأليف حكومة بالتوافق بين اللبنانيين. ومن هنا، فإن زيارة الحريري لمصر المكلف تشكل في جوهرها غاية لتعزيز الحضور والمعنويات.





ونشر الكاتب إبراهيم بيرم مقالًا في صحيفة "النهار" اللبنانية تحت عنوان "هل يمكن أن ينجح الدور المصري حيث أخفق الآخرون؟"، تساءل فيها عما إذا كان يمكن أن تنجح القاهرة فيما فشل فيه كثيرون خلال الأشهر الثلاثة الماضية بصدد تشكيل الحكومة اللبنانية، تعليقًا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في القاهرة أمس.





وذكر بيرم أن القيادة المصرية تنسق لحظة بلحظة مع باريس في الشأن اللبناني. وقد أخذت قرارا ثابتا بتوفير فرص الدعم للمبادرة الفرنسية على نحو يعوض إلى حد كبير الانسحاب القهري لعواصم عربية عرفت بمدى تأثيرها وحجم نفوذها في الساحة اللبنانية مما أوجد ثغرة وفجوة.





وأضاف بيرم أنه ليس خافيا أن القاهرة برئاسة الرئيس السيسي حرصت دوما على الإبقاء على علاقة مميزة مع الحريري عبرت عن نفسها في محطات عدة ومنها استقبالات الرئيس السيسي له.





وتابع بيرم أن المطلع على حساسية العلاقة بين القاهرة من جهة والدوحة وأنقرة من جهة أخرى يعرف أن العاصمة المصرية لن تقف مكتوفة أمام رصدها كلا العاصمتين وهما تحاولان أن تسدا فراغا حصل في جانب من الساحة اللبنانية.





وأوضح بيرم أن مصر أبلغت من يعنيهم الأمر في لبنان أنها مقتنعة كل الاقتناع بضرورة التعجيل في تأليف الحكومة بأي شكل وضمن أي صيغة تسووية لأنها تعتقد أن الداخل اللبناني العاجز عن إنتاج تسوية محلية لن يجد لا الآن ولا غدا أي مبادرة خارجية تساهم في إنضاج تسوية انقاذية إلا المبادرة الفرنسية. وبالتالي فإنه أمام انهيار محتوم وإنقاذ صعب فالأفضل انزياح الأطراف المعنية إلى مربع الحد من الخسائر عبر تنازلات يقدمها كل فريق.





وعليه فان القاهرة لا تجد إلا الحريري مؤهلا حصريا لتولي منصب رئاسة الحكومة وإدارة المرحلة الانتقالية، والمؤهل عمليا لتطبيق نهج الحد من الانهيار وهو الشعار الذي رفعه الحريري نفسه أخيرا.





ومن هذه المنطلقات لم يكن غريبا أنه في الوقت الذي كشف النقاب عن زيارة وشيكة للحريري إلى القاهرة ولقاء الرئيس السيسي كان السفير المصري في بيروت ياسر علوي يزور قصر بعبدا. وقد وجد البعض في هذا السلوك والأداء المصريين رسالة فحواها "إننا لسنا في وارد القطيعة مع أحد وإن لدورنا حدودا مضبوطة لأننا نعي تعقيدات الوضع اللبناني وخريطة الحساسيات فيه".





ونشرت صحيفة "النهار" اللبنانية مقالًا تحت عنوان "مصر والإمارات على خط الدفع بالمبادرة الفرنسية"، علقت فيه على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس في القاهرة.





وقالت الصحيفة إنه مع أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن الأزمة الحكومية في لبنان لم يتضمن ما يشبه المفردات اللاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حق الطبقة السياسية اللبنانية، فإن الرسائل السياسية المباشرة التي وجهها السيسي والمسؤولون المصريون الآخرون في هذا السياق، اكتسبت دلالات بارزة حيال النظرة الشديدة السلبية التي تغلب على العالم العربي كما الغربي، حيال تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية.





ورأت الصحيفة أن الإحاطة الدافئة التي حرصت القاهرة على إظهارها في استقبال الحريري رسمت شكلا ومضمونًا إطار الدعم المصري القوي لرئيس الوزراء المكلف وحضًا قويًا على تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة وتجاوز الاشتراطات والتعقيدات التي تحول دون استكمال هذا الاستحقاق الملح.





وأضافت الصحيفة أن زيارة رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري إلى مصر وحفاوة استقباله من الرئيس السيسي تعكس دخول مصر بقوة على دعم المبادرة الفرنسية، بعد دولة الإمارات التي سيتوجه إليها مجددًا الحريري عشية زيارته المرتقبة إلى باريس. كما تشير المعلومات إلى أن كلًا من مصر والإمارات تعملان مع باريس على ملاقاة المبادرة الفرنسية، إن باتجاه القوى السياسية في لبنان أو باتجاه دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية.





وأوضحت الصحيفة أن مجمل الخلاصات التي انتهت إليها زيارة الحريري للقاهرة عكست الالتقاء الواضح بين الدور المصري الدافع نحو تشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية التي تحركت مجددا في الفترة الأخيرة. وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها ملامح التنسيق الفرنسي المصري حيال الوضع في لبنان، إذ أن المراحل الأولى من إطلاق المبادرة الفرنسية في أغسطس الماضي كانت شهدت تناغما مماثلا بين باريس والقاهرة حيال لبنان.