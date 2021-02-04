تحرير 24 محضر كمامة بدمياط ومرور يومى على الكافيهات والمطاعم

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحملات التى تنفذها الوحدات المحلية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملات المُنفذة بنطاق مدينتى دمياط ورأس البر والتى جاءت برئاسة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر عن تحرير 24 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وذلك بواقع 11 محضرًا بمدينة دمياط، و13 محضرًا بمدينة رأس البر، فضلًا عن تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا.





كما تستمر الحملات المرورية على جميع المنشآت والمطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.



