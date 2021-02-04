رئيس جالاتا سراي: ربنا يحفظ " الدبابة" مصطفى محمد من العين.. والزمالك كان عنده حق





وقال جنكيز في تصريحات أبرزها موقع " fotomac " التركي:" الله وحده يعلم ماذا حدث لضم مصطفى محمد، لكن الزمالك كان لديه حق في جميع طلباته لأنه يفرط في أهم لاعبيه".





وتابع جنكيز:" مصطفى محمد كان يريد الانضمام إلينا، لكن كان هناك انقسام في مصر حول وجهته، في ظل اهتمام سانت إيتيان وفنربخشة بضمه".





وتابع:" أشكر الدبابة مصطفى محمد على الانضمام إلينا، وأدعو الله أن يحفظه من العين الشريرة".





وواصل:" يوجد بند في عقد مصطفى محمد يمحنا أحقية شرائه ، إذا أردنا ذلك، ولكن هذا البند ليس إلزاميا".





كان نادي جالاتا سراي، أعلن الاثنين الماضي، ضم مصطفى محمدعلى سبيل الإعارة قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.





وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير أول أمس الثلاثاء، بالدوري التركي، وتمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء.





أكد مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي، أن النادي التركي واجه صعوبات كبيرة، من أجل ضم مصطفى محمد من الزمالك.