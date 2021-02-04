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رياضة

رئيس جالاتا سراي: ربنا يحفظ " الدبابة" مصطفى محمد من العين.. والزمالك كان عنده حق

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:09 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أكد مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي، أن النادي التركي واجه صعوبات كبيرة، من أجل ضم مصطفى محمد من الزمالك.

وقال جنكيز في تصريحات أبرزها موقع " fotomac " التركي:"  الله وحده يعلم ماذا حدث لضم مصطفى محمد، لكن الزمالك كان لديه حق  في جميع طلباته لأنه يفرط في أهم لاعبيه".

وتابع جنكيز:" مصطفى محمد كان يريد الانضمام إلينا، لكن كان هناك انقسام في مصر حول وجهته، في ظل اهتمام سانت إيتيان وفنربخشة بضمه".

وتابع:" أشكر الدبابة مصطفى محمد على الانضمام إلينا، وأدعو الله أن يحفظه من العين الشريرة".

وواصل:"  يوجد بند في عقد مصطفى محمد يمحنا أحقية شرائه ، إذا أردنا ذلك، ولكن هذا البند ليس إلزاميا".

كان نادي جالاتا سراي، أعلن الاثنين الماضي، ضم مصطفى محمدعلى سبيل الإعارة قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير أول أمس الثلاثاء، بالدوري التركي، وتمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء.

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