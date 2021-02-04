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مرأة

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:46 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها رفقة أطفالها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة كاجوال جذابة

وارتدت ريهام أيمن، بنطالا كاجوال من الجينز باللون الأزرق الغامق، مرتدية معه بلوفر أنيقا وجذابا باللون الأسود، وجاكيت طويل باللون الأسود لإكمال ظهورها مع هاف بوت باللون الأسود.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعي الذى يتناسب مع ظهورها الكاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع أسورة لليد مع سلاسل باللون الذهبي.
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