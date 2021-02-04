ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مجلس الكنائس العالمي: يوم الأخوة الإنسانية يظهر أهمية وحدة الشعوب

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:18 م
مجلس الكنائس العالمي
مجلس الكنائس العالمي
Advertisements
محمد شحتة
تقدم القس الدكتور، إيوان سوكا، أمين عام مجلس الكنائس العالمي، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتهنئة لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعضاء اللجنة العليا، بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، ونجاح المبادرة الملهمة، التي تؤكد على أهمية الوثيقة في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب.

وأكد، أمين عام مجلس الكنائس العالمي، في رسالته إلى العالم بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، أن اعتماد الأمم المتحدة يوم الرابع من فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية ، يشكل تأكيدًا على أهمية الوحدة بين جميع الشعوب بصرف النظر عن التنوع والاختلاف فيما بينها، ويسلط الضوء على شمولية القيم الإنسانية التي تتبناها بالإجماع مؤسساتنا الدينية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات حقوق الإنسان، لا سيما في سياق ما يعانيه العالم اليوم من صعاب تتعلق بالحروب والنزاعات والتطرف والنزوح والعنصرية والفروقات الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان والوباء.  

ويحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المستشار محمد عبد السلام: اعتماد يوما دوليا للأخوة الإنسانية أكبر دعم لـ محبي السلام

وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر والبابا فرنسيس باعتماد يوم عالمي للأخوة الإنسانية

أديان من أجل الإنسانية: اعتماد 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية إنجاز

شيخ الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

شيخ الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية ويدعو لشحذ الهمم

إيرينا بوكوفا: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يذكرنا بمسئولياتنا لتعزيز التضامن والمساواة

ترشيحاتنا

والده قيادي إخواني.. المتهم الرئيسي في خلية هشام عشماوي: خططنا لاغتيال شهود قضية أنصار بيت المقدس

بسبب كورونا.. السعودية تبدأ إجراءات عاجلة اليوم

لا تغفليها.. أعراض تحذيرية لسرطان الجهاز التناسلي

الأهلي والدحيل.. أقوى هجوم يواجه أقوى دفاع.. والجمهور يتمنى مباراة حافلة بالأهداف

وزيرة الهجرة تناشد المصريين المتوجهين للكويت بتأجيل السفر

بيراميدز يعلن تأجيل مباراته أمام المصري في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام