ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة الكويتية تنفي دخول مستشارين للبلاد بشهادات PCR مزورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:28 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
أكدت وزارة العدل الكويتية بأن ما يتم تداوله عن وجود شهادات PCR سلبية وغير حقيقية منسوبة لبعض المستشارين الذين قدموا للبلاد أخيرًا غير صحيح علي الإطلاق. 

وأفادت العدل الكويتية بحسب صحيفة الراي الكويتية بأن كل ما يروج لا يمت للواقع بصلة وأن الفحوصات تمت وفقا لمتطلبات وزارة الصحة في الكويت مع التأكيد على الحرص والالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.


من جانبها بينت وزارة الصحة الكويتية أن ما نشر عن دخول 30 مستشارا بشهادات PCR مزورة شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن من خواص تطبيق شلونك عدم إمكانية تسجيل أكثر من اسم على رقم هاتف واحد.


وأفادت بأن مسحة PCR تجرى في مطار الكويت لجميع القادمين، وتعاد في اليوم الخامس، مع تطبيق الحجر الصحي ولمدة 14 يوما.
بحسب جريدة الراي. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صحف الكويت: ترامب يتعهد بترك البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لـ بايدن.. السودان ينعى الصادق المهدي.. وإجراءات حكومية جديدة لدخول البلاد بعد وصول اللقاح

وسط إجراءات احترازية مشددة ..الكويتيون يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس الأمة غدا

الكويت تستعين بأطقم طبية من دولة آسيوية لمواجهة كورونا

صالح الفداغي: استئناف الرحلات التجارية من وإلى الكويت وفق اشتراطات صحية

شلونك.. شرط أساسي للاعتراف بشهادة إنهاء الحجر الصحي في الكويت

"الصحة الكويتية": رصد إصابة مواطنتين قادمتين من بريطانيا بالسلالة الجديدة لكورونا

ترشيحاتنا

هجوم ناري.. تشكيل الدحيل المتوقع لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور

بسبب كورونا.. السعودية تبدأ إجراءات عاجلة اليوم

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

تجديد حبس صفوان ثابت والسويركي لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية

محاولة انتحار منة عبد العزيز فتاة التيك توك: مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا أهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام