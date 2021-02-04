ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في الذكرى الثانية لتوقيع الأخوة الإنسانية.. مرصد الأزهر: صفعةٌ قوية للتنظيمات الإرهابية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:19 م
مرصد الازهر
مرصد الازهر
Advertisements
محمد شحتة
يحتفي العالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وهو اليوم الذي شهد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين قطبين كبيرين، ورمزين دينيين لهما ثقلهما الإنساني، الإمام الأكبر،  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان،  في الرابع من فبراير2019؛ بُغيةَ الوُصولِ إلى سلامٍ عالميٍّ يَنعمُ به الجميعُ في هذه الحياةِ.

وقد أكد مرصد الأزهر في الذكرى الثانية لتوقيع الوثيقة أنها خلقت جوًّا من التآلف والترابط بين بني الإنسان، وضيَّقت هوة الاختلاف، وأبرزت نقاط الالتقاء، التي يمكن أن يعيش العالم من خلالها في وطنٍ واحد، ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان، والسلام والوئام، بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو العرقية أو اللغوية.

وأوضح أن الوثيقة، بأهدافها الأخلاقية، ومبادئها الإنسانية، رسالةَ سلامٍ للبشرية كلها، تؤكد من خلالها إمكانية الاندماج الإيجابي، في بيئة تُحمى فيها الحقوق، وتؤدى فيها الواجبات، على أساس من الاحترام المتبادل.

كما أنها تمثل في نفس الوقت صفعةً قويَّة للتنظيمات الإرهابية، التي سعت بكل سبيل أن تزيد حالة العزلة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأحيانًا بين أبناء الوطن الواحد، بل والديِّن الواحد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عابد: اعتماد الأمم المتحدة 4 فبراير يومًا للأخوة الإنسانية صفعة على وجه البرلمان الأوروبي

البحوث الإسلامية: وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف لمواجهة الفتن بين الشعوب

مجلس جامعة الأزهر عن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية: تتويج لجهود الإمام الأكبر والبابا فرانسيس

وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر والبابا فرنسيس باعتماد يوم عالمي للأخوة الإنسانية

وكيل الأزهر: السلام لن يتحقق إلا بعد اتفاق الناس على مبادئ الأخوة الإنسانية.. وإمام مسجد النور بنيوزيلندا: وثيقة الأخوة الإنسانية أصبحت دستورًا لحماية الأديان

محمد عبد السلام: وثيقة الأخوة الإنسانية انطلقت بجهد من الإمام الطيب والبابا فرنسيس

ترشيحاتنا

استشعروا المسؤولية..نداء عاجل من نائب أمير الرياض بسبب كورونا

120 ألف سنة.. العثور على مفاجأة تغير التاريخ البشري

بسبب كورونا.. السعودية تبدأ إجراءات عاجلة اليوم

"آس" الإسبانية تحذر فرق المونديال من ثلاثي الأهلي الناري

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام