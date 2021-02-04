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محافظات

محطة مياه بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:03 م
محطة مياه بسوهاج
محطة مياه بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية
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أنغام الجنايني
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب حصول محطة معالجة صرف صحى جرجا للمرة الثالثة على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وحصول محطة مياه اولاد سالم السطحية بمركز دار السلام والتي تبلغ طاقتها التصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم على تلك الشهادة العالمية التي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا.


وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريًا، هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريًا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات.

وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتآمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضًا الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

واشار اللواء محمد بدري إلى أنه جاري تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.
محطة مياه بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية
محطة مياه بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية
محطة مياه بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية
محطة مياه بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية
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