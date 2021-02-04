أيمن بهجن قمر يوجه تحية لجمهور الزمالك قبل لقاء الأهلي والدحيل

علق الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، علي مساندت جماهير نادي الزمالك للنادي الأهلي قبل لقاء اليوم أمام فريق الدحيل ضمن كأس العالم للأندية.



وغرد أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "جمهور الزمالك النهارده يستاهل اكبر تحيه على الدعم الواضح ده ❤ هي دي مصر".