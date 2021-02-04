أيمن بهجن قمر يوجه تحية لجمهور الزمالك قبل لقاء الأهلي والدحيل

علق الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، علي مساندت جماهير نادي الزمالك للنادي الأهلي قبل لقاء اليوم أمام فريق الدحيل ضمن كأس العالم للأندية.
وغرد أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "جمهور الزمالك النهارده يستاهل اكبر تحيه على الدعم الواضح ده ❤ هي دي مصر".
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية وضمت القائمة كلا من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.