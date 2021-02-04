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توك شو

خلطة سحرية لمواجهة طفرات كورونا.. مفاجأة

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:34 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " بين روسيا وبريطانيا.. "خلطة سحرية" لمواجهة طفرات كورونا".

وجاء فى الفيديو أنه بعد القلق حول فاعلية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، ضد الطفرات الجديدة من كورونا، اكتشف مسؤول روسي بارز مقترحا طبيا، لمواجهة تلك الطفرات.

وجاء فى التقرير أن الفكرة الجديدة عبارة عن خلطة سحرية، تقوم على مزج لقاحين معا هما لقاح سبوتنيك الروسي، استرازينيكا البريطاني.

وكشف التقرير أنه بذلك يحصل المطعمون على جرعة من كل لقاح، وتسمى تلك الآلية " التعزيز غير المتجانس".

وقال كيريل ديمنرييف مدير صندوق الاستثمارات الروسي، أنه يعتقد بشكل علم أن جرعتين من لقاحات مختلفة مثل سبوتنيك الروسي، استرازينيكا البريطاني، قد تعملان بشكل افضل لأن المناعة تزداد قوة.

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