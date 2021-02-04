مؤسسات تعليمية تحصل على شهادة ضمان الجودة بدمياط

صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،انه في اطار الجهود التي تقوم بها الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرار رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧ باعتماد ١٦ مؤسسة تعليمية لمدة خمس سنوات وذلك فى إطار خطة الاعتماد لمديرية التربية والتعليم بدمياط للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩م وبذلك تصبح المؤسسات المعتمدة من تلك الخطة ٢٣ مؤسسة .





ويتقدم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص التهاني للدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، لحصول هذه المؤسسات التعليمية على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.





وأكد أن مدارس دمياط قادرة على مواصلة العطاء، وبذل المزيد من الجهود نحو الريادة والتميز تحت رعاية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط وفي الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها البلاد.





كما يتقدم "وكيل الوزارة" بخالص الشكر والتقدير، لفريق الجودة بمديرية التربية والتعليم واقسام الجودة والدعم الفني بالإدارات التعليمية ولكل من قدم الدعم لهذه المؤسسات للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.





ويهنئ "وكيل الوزارة" روضتى عبد السلام عارف و الشيخ شطا رقم 1 بادارة دمياط التعليمية ، و روضتى مناع خليل و الشهيد اسماعيل فهمي ومدرسة شهداء الناصرية الابتدائية بادارة فارسكور التعليمية وروضتى الصفوة الخاصة الباسل الخاصة بادارة دمياط الجديدة، لحصول تلك المؤسسات على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.





اقرأ أيضا: