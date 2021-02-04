حكم سجود السهو.. صفته ووقته

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من أسباب سجود السهو الشك فى عدد ركعات الصلاة، فإذا تذكر المصلى عقب انتهائه من صلاته أنها قد زاد أو نقص شيء فى عدد الركعات أو واجبات الصلاة وفرائضها؛ سجد للسهو.









وأضاف«جمعة» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟»، أنه إذا كان الفاصل الزمنى قصيرًا بين الانتهاء من الصلاة وتذكر الركعة الناقصة؛ أتى المصلى بها ثم سجد للسهو ولا يجب عليه إعادة الصلاة كاملة، كأن يذكر المصلى الركعة الناقصة وهو يسبح الله عقب صلاته.









حكم تكرار السهو فى الصلاة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا عند الزيادة عن الصلاة.









وأضاف «العجمي»، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "حكم تكرار السهو فى الصلاة؟"، حتى وإن تكرر السهو فى الصلاة ننظر هل ترك الإنسان فرضًا أى ركنا كالسجود أو كالركوع أو غيره فيلزمه قضاء هذا الركن أى يأتى به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن ترك سُنة من السنن كالتشهد الأول فيلزمه سجدتين يسجدهم قبل السلام.







