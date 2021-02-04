محافظ بورسعيد يناقش مخطط إنشاء سوق حضاري بالضواحى

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات العمل بالمشروعات الجارية بالمحافظة ، ومناقشة مخطط إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء بالضواحى ، تماشيا مع خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى .





وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و مدير مديرية القوى العاملة ومدير مديرية الإسكان ، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية ، ومهندسى المشروعات .





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ووجه محافظ بورسعيد مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع استشارى المشروع لوضع التصور المبدئى لمشروع إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء يجمع كافة الباعة الجائلين بالمنطقة.



