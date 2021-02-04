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فن

ملكتي.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:17 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
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محمد بدران
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر في الصورة حفيدة غادة عبد الرازق الطفلة "خديجة" رفقة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها وعلقت قائلة :" عيد ميلاد ملكتي".


علي جانب اخر يواجه صناع مسلسل "دم الغزال" لـ غادة عبد الرازق و"عش الدبابير" لـ مصطفى شعبان أزمة كبيرة بسبب فرض حظر تجول في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ما أدى إلى إلغاء التصوير. 


وهو نفس الأمر الذي تسبب في خروج مسلسلي "الهيبة الرد" و"أسود فاتح" من مارثون السباق الرمضاني حيث فرض حظر التجول في لبنان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا. 

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