محافظ جنوب سيناء يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب الأمطار الغزيرة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس أن جميع الطرق مفتوحة ولم يتم غلق أي طرق بالمحافظة سواء طريق "النفق - شرم الشيخ " والطرق الداخلية بين المدن داخل المحافظة.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي تسببت في بعض وتجمعات المياه بمدينة شرم الشيخ مضيفًا أنه أصدر توجيهاته فور سقوط الأمطار بإزالة آثارها وشفط تجمعات المياه علي الفور علاوة علي عمل تحويلات بسيطة لتلك المناطق التي بها تجمعات مياه مشيرًا أن جميع الطرق حاليًا كلها مفتوحة للمرور ولا توجد أي طرق مغلقة.





وكانت شرم الشيخ تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس وطقس متقلب مما أدي لتراكمات مياه ببعض الطرق والميادين واصدر المحافظ تعليماته علي الفور تحرك جميع الأجهزة المعنية واستمر العمل حتي صباح اليوم الخميس.





وقام المحافظ بجولة تفقدية صباح اليوم الخميس، يرافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس المدينة للاطمئنان علي إجراءات إزالة آثار الأمطار.





وأشاد المحافظ بالجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ، وشركة المياه والصرف الصحي، والدفاع المدني ، والمرور وجميع المعاونين في إزالة آثار المياه وأعمال النظافة بالطرق والميادين خلال ساعات.







