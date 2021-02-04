محافظ بورسعيد: الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في تشغيل الميناء البري الجديد

والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد في مجال مشروعات النقل، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه سيتم بدء تشغيل الميناء البرى الجديد قريبا، لافتا إلي أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

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وفى سياق آخر أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس بالدور الإيجابى والفعال الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة بورسعيد والتى تتعاون مع المحافظة فى العديد من المجالات لدعم خطط المشروعات التى تحققها المحافظة وتعمل على التطوير المستمر لسلوكيات المواطنين وزيادة وعيهم بجهود الدولة من خلال الندوات واللقاءات وكشك الأخلاق الذى أطلقته مؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و مدير مديرية القوى العاملة ومدير مديرية الإسكان، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومهندسى المشروعات.



