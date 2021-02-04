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محافظات

بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:57 م
وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج
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محمود زيدان
تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، المرحلة الأولى من إنشاء طريق كفر الشيخ دسوق بطول 10 كيلو مترات بتكلفة مليار و26 مليونًا و 898  ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 60%.

جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والنائب أشرف عبد الونيس، واللواء حسن البحيري، عضوي مجلس الشيوخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام.

ووجه الوزير، ببدء إجراءات المناقصات والطرح الخاصة بالمرحلة التالية من مشروع طريق كفر الشيخ دسوق، والانتهاء من كافة الإجراءات ليبدأ العمل الفعلي مطلع يوليو المقبل.

وأشار وزير النقل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح المرحلة الأولى من المشروع خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وفى استجابة لمطالب أهالي المحافظة، قرر وزير النقل تشغيل رحلتي قطار إضافيتين بين مدينتي كفر الشيخ والقاهرة ، لوجود رحلة واحدة فقط ذهاب تنطلق في تمام الخامسة صباحًا من كفر الشيخ، وأخرى عودة تنطلق في السادسة مساءً من القاهرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج ، بطول 10 كم، تتضمن الأعمال ،12كوبري علويًا بالإضافة إلى  استكمال كوبري قائم، و 9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليونًا و 898  ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.

بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور
بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور
بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور
بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور
بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور
بتنفيذ 60%.. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.. صور
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