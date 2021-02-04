محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية

قام اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم، بجولة تفقدية داخل مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذى يقع داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٤ مصنع، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد.

اقرا ايضا

وخلال جولته، تابع اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الملابس الجاهزة وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن سير العمل على أعلى درجة من الأمان للعاملين.



