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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:58 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم، بجولة تفقدية داخل مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذى يقع داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٤ مصنع، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج  داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد.
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وخلال جولته، تابع اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الملابس الجاهزة وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن سير العمل على أعلى درجة من الأمان للعاملين.

وأشاد المحافظ بمستوى الإنتاج  داخل المصنع والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن مشروعات الشباب الصناعية الصغيرة تمثل طفرة فى مجال تطوير الصناعة بالمحافظة وفتح المزيد من فرص العمل امام ابناء المحافظة.
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية
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