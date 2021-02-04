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ديني

يوم الأخوة الإنسانية.. "أخوة الإسلام" مؤلف جديد لمركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:40 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
صدر عن مركز تحقيق التراث بجامعة الأزهر، كتاب تحت عنوان: (أخوة الإسلام) تأليف: الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد رجب أبو سالم، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية.
      
وقام بمراجعة وتقديم هذا الكتاب علمان من أعلام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهما: فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رئيس مجلس إدارة مركز تحقيق النصوص، وفضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد، مدير مركز تحقيق النصوص، رئيس الجامعة الأسبق.

يأتي هذا في إطار رسالتها لخدمة الإنسانية، وترسيخ قيم التعاون ونبذ العنف والكراهية بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.
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