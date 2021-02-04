يوم الأخوة الإنسانية.. "أخوة الإسلام" مؤلف جديد لمركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر

صدر عن مركز تحقيق التراث بجامعة الأزهر، كتاب تحت عنوان: (أخوة الإسلام) تأليف: الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد رجب أبو سالم، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية.

وقام بمراجعة وتقديم هذا الكتاب علمان من أعلام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهما: فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رئيس مجلس إدارة مركز تحقيق النصوص، وفضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد، مدير مركز تحقيق النصوص، رئيس الجامعة الأسبق.



