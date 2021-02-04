ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. تيار المستقبل يتهم حزب الله باغتيال الناشط لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:38 م
الناشط لقمان سليم
الناشط لقمان سليم
Advertisements
شيماء مصطفى
اتهم نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني، مصطفى علوش، حزب الله، باغتيال الناشط لقمان سليم، الذي عُثر عليه مقتولا بخمس رصاصات في سيارته، صباح اليوم الخميس.


وأكد علوش في تصريحات لشبكة "العربية"، أنه من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم، مشيرًا إلى أن أي حكومة تلحظ مشاركة لحزب الله لن تلقى قبولا دوليا.


ولفت إلى أنه لا يمكن الجزم بأن لبنان في بداية مرحلة اغتيالات، لكنه أشار إلى أنه بلد مفتوح على الاغتيالات منذ مدة طويلة.


وكانت وسائل الإعلام ذكرت، صباح اليوم الخميس، بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأتي ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.


وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف على جثة الناشط، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.


كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل اغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.


يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جريمة نكراء.. تحذير خطير من حزب الحريري بعد مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم

أول تعليق من الحكومة اللبنانية بعد اغتيال معارض حزب الله

أظهرت جثته داخل السيارة.. أول صور من موقع اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

بعد مقتل لقمان سليم.. عضو تكتل لبنان القوي يحذر من إشعال الفتنة

العثور عى 3 رصاصات فارغة قرب رأسه.. إجراء سريع من القضاء اللبناني لكشف ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم

مشاهد من داخل منزل لقمان سليم بعد مقتله.. شقيقته: خسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع

ترشيحاتنا

هبوط حاد لـ أسعار الذهب | تفاصيل

أشرف قاسم يكشف كواليس اجتماعه مع باتشيكو ولاعبي الزمالك

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

بسبب سوء الأحوال الجوية.. توقف 16 محطة مياه بقرى أسيوط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا