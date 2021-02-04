وزيرة الصحة: أزمة فيروس كورونا كانت شديدة القسوة والرعب

أكدت وزيرة الصحة د. هالة زايد أن أزمة فيروس كورونا كانت شديدة القسوة والرعب، قائلة: "اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية و100% ممن اشتغلوا في الكورونا كان امامنا خيارات إما نفتح الدنيا واللي يحصل يحصل ويحدث اكبر عدد من الإصابات و الوفيات".





و أضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان : دول العالم لجأت إلي اغلاق كامل و سط إجراءات مشددة في كل مكان ، و ادعي البعض ان هذا يقلل الإصابات أو نلجأ الي تسطيح المنحنى الوبائي ، والذي يؤدي الي الإصابة بأقل إصابات ووفيات و لجأنا لتحقيق التوازن بما يحقق المصلحة العامة.





و شرحت وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود عودة المصريين من ووهان البلد الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا و كذلك خطة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.