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برلمان

وزيرة الصحة: أزمة فيروس كورونا كانت شديدة القسوة والرعب

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:47 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت وزيرة الصحة د. هالة زايد أن أزمة فيروس كورونا كانت شديدة القسوة والرعب، قائلة: "اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية و100% ممن اشتغلوا في الكورونا كان امامنا خيارات إما نفتح الدنيا واللي يحصل يحصل ويحدث اكبر عدد من الإصابات و الوفيات".

و أضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان : دول العالم لجأت إلي اغلاق كامل و سط إجراءات مشددة في كل مكان ، و ادعي البعض ان هذا يقلل الإصابات أو نلجأ الي  تسطيح المنحنى الوبائي ، والذي يؤدي الي الإصابة بأقل إصابات ووفيات و لجأنا لتحقيق التوازن بما يحقق المصلحة العامة.

و شرحت وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود عودة المصريين من ووهان البلد الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا و كذلك خطة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
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