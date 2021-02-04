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أخبار العالم

استشعروا المسؤولية..نداء عاجل من نائب أمير الرياض بسبب كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:36 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
وجه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، نداء عاجلا للجميع بضرورة الالتزام بتفعيل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا". 

كما أكد نائب أمير منطقة الرياض علي ضرورة تنفيذ ما صدر عن الجهات المختصة من قرارات للحفاظ على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

كما طالب بضرورة تكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على جميع الجهات باتخاذ كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما حث الجميع علي ضرورة استشعار المسؤولية والالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعلنة من الجهات المختصة من ارتداء الكمامة والتباعد وتحميل تطبيق توكلنا لمنع تفشي فيروس كورونا.
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