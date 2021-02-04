على شاطئ البحر.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، جلسة تصوير جديدة.





وظهرت سلمى الشيمي علي شاطئ البحر بـ كاش مايوه باللون الأسود وشعرها انيق وهو ما أبرز من رقتها واناقتها، واختارت بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الاحمر للشفاه.





وعلقت سلمي قائلة "وساعات نهايات الحكاوي بتسيب معاها سؤال وساعات نهايات الحكاوي بتسيب لنا أحلام ويا قلب عاشق للحياة كان رد مرة وقال كام باب أمل مقفول بيتوارب مع الأيام وانا لسه فاكر كل شئ كأنه كان اليوم شفتك نسيت أنا كل شئ قبل النهارده بيوم كان نفسي أقابل كل شئ فاتني وعداني أشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكاني عجبي على نهاية طريق يبدأ طريق تاني 💎🖤".









يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.





سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.





تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.



