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رياضة

بعد وضع لافتة هنا عاش.. حازم إمام يشكر وزيرة الثقافة

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:46 م
صدى البلد
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منار نور
أعرب حازم  إمام لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر عن سعادته بوضع "لافتة هنا عاش" التى توثق إقامة والده الثعلب الكبير ونجم الزمالك الأسبق حمادة إمام على جدران المنزل. 

ونشر حازم إمام صورة تجمعه مع والدته امام اللافتة وكتب: "شكرا وزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري". 

وأشاد الإعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، بمصطفي محمد نجم الفريق المنضم حديثا لجالاتا سراي التركي عقب إحراز هدفه الأول مع الفريق.

واضاف حازم امام في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت " أن بدايات مصطفي محمد تشبه بدايات دروجبا في الدوري التركي حيث أحرز هدفه الأول في اول مشاركه له أيضا.

وتابع حازم إمام أن مصطفي محمد انسجم سريعا مع الفريق والهدف سيعزز من ثقته بنفسه ويرفع معنوياته.

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