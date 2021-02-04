وزير الصحة أمام البرلمان: ضربنا مثالا كبيرا للعالم في مواجهة فيروس كورونا

أكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن أزمة كورونا أكسبت القطاع الصحي في مصر قوة كبيرة، متابعة: "ضربنا مثالا كبيرا للعالم في المواجهة".





وقالت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان: كل منا له قريب يعمل في القطاع الصحي، وأدعوكم أن تفخروا بهم مثلما أنا فخورة بهم جدًا.





وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى فيروس كورونا يعد أقسى أزمة صحية واجهت العالم خلال المائة عام الأخيرة.





وقالت: اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية 100%، مشيرة إلى أن دول العالم لجأت إلى إغلاق كامل وسط إجراءات مشددة في كل مكان، مشيرة إلى أننا لجأنا لتحقيق التوازن بما يحقق المصلحة العامة.





واستعرضت الوزيرة أمام البرلمان، جهود عودة المصريين من ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا، وكذلك خطة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.