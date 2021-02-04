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برلمان

وزير الصحة أمام البرلمان: ضربنا مثالا كبيرا للعالم في مواجهة فيروس كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:43 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن أزمة كورونا أكسبت القطاع الصحي في مصر قوة  كبيرة، متابعة: "ضربنا مثالا كبيرا للعالم في المواجهة".

وقالت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان: كل منا له قريب يعمل في القطاع الصحي، وأدعوكم أن تفخروا بهم مثلما أنا فخورة بهم جدًا.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى فيروس كورونا يعد أقسى أزمة صحية واجهت العالم خلال المائة عام الأخيرة.

وقالت: اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية 100%، مشيرة إلى أن دول العالم لجأت إلى إغلاق كامل وسط إجراءات مشددة في كل مكان، مشيرة إلى أننا لجأنا لتحقيق التوازن بما يحقق المصلحة العامة.

واستعرضت الوزيرة أمام البرلمان، جهود عودة المصريين من ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا، وكذلك خطة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
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