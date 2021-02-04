دون سابق إنذار| 80 أسرة في مواجهة العطش بعد قطع شركة المياه بالجيزة الماء عنهم

في صباح 4 فبراير استيقظ قاطنو سكان عمارات الأوقاف عمارة بمنطقة الثلاثيني عمرانية على انقطاع مياه دام لساعات اعتقد سكان العمارة في بادئ الأمر أن هناك عطلا ما ، ولكن بسؤالهم تبين أن شركة المياه قررت أن تقطع عنهم الماء والحياة لتعيش 80 أسرة في عطش دون سابق إنذار.









تفاجأ سكان العمارة بأن الشركة تعمدت قطع المياه لعدم سدلد هيئة الأوقاف ديونها مع الشركة، ليصبح الساكن في عطش لكون الجهتين المسؤولتين تلقيان باللوم على بعضهما البعض.









بعد انقطاع المياه المفاجئ يعيش سكان العمارة في حالة مأساوية دون قطرة مياه، وخاصة هناك عدد كبير من الأطفال وكبار السن يسكنون العمارة المذكورة ، حيث لم تبلغ الشركة سكان العمارة بأنها سيتوجب عليها قطع المياه.









يشعر قاطنو العمارة بحالة من الارتباك وعدم القدرة على فعل الشيء أمام القرار المفاجئ وغير الانساني حيالهم، بسبب اتخاذ قرار يمكن أن يعطش أكثر من 80 أسرة هذه العمارة المفرغة من المياه.









الظمأ والضغط النفسي هما الحالة التي يعيشها سكان العمارة، الذين لا يجدون من يشتكون اليه، منددين بما فعلته شركة المياه تجاههم دون سابق إنذار، حيث تعد المياه مطلبا أساسيا يحق لاي مواطن استخدامه دون الحرمان منه.







