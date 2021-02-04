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أخبار العالم

هجوم إيراني على دولة أوروبية بسبب قضية أسدي

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:50 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
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قسم الخارجي
هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بلجيكا، وذلك عقب الحكم على دبلوماسي إيراني بالسجن 20 عاما. 


وأصدرت المحكمة البلجيكية، اليوم الخميس، حكمها على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتشكيل خلية إرهابية.


ووفقا لشبكة "العربية"، أثبتت المحاكمة البلجيكية العلاقة بين الخلية الإرهابية وأجهزة الدولة الإيرانية، مما استدعى إصدار حكم بالسجن 20 عاما بحق أسدي كما جردت المحكمة  المتهمين الثلاثة من الجنسية.


وبدأت بلجيكا، اليوم الخميس، محاكمة  الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، وأعوانه المتهمين بمحاولة القتل وتشكيل مجموعة إرهابية.


ورفضت المحكمة البلجيكية الاعتراف بالحصانة للدبلوماسي الإيراني أسدي. وشدد رئيس المحكمة على أن حصانة أسد الله أسدي لا تحميه من المحاكمة بقضية الإرهاب، مؤكدا أن القنبلة التي نقلها الدبلوماسي الإيراني كانت شديدة الانفجار.


وأفاد تقرير المحققين البلجيكيين بأن الدبلوماسي الإيراني وعد عناصر الخلية الإرهابية بمكافأة خيالية، كما كشفت وثائق التحقيق تحركات أسدي في 11 دولة أوروبية.


وبحسب "العربية" فإن الخلية الإيرانية التي يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، والتي تحاكم في بلجيكا بتهمة الإرهاب لمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، كشفت أن مسؤولا مقربا من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ويدعى محمد رضا زائري، كان في مهمة استطلاع في أوروبا قبل العملية.
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