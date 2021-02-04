الشيوخ الفرنسي يبعث برسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، وجه لارشي، الشكر إلى دياب على الاجتماع الافتراضي الذي جرى بينه وبين الشيوخ الأعضاء في مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية لتعذّر سفرهم إلى بيروت بسبب جائحة كورونا.





وأعرب لارشي في رسالته عن عمق الصداقة الفرنسية - اللبنانية وعن تقديره للشرح الذي قدمه دياب عن الواقع اللبناني، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت.

وجدد وقوف مجلس الشيوخ الفرنسي إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد.





وتمر اليوم، ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت.





وأكدت سفيرة فرنسا في لبنان، اليوم الخميس، خلال كلمة لها، أنه من غير المقبول أن يظل اللبنانيون بدون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها.