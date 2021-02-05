نائب بالشيوخ يطالب بإعفاء صغار المستثمرين من الضرائب لهذا السبب

قال النائب، أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ ، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خطوة مهمة للغاية، لافتا الي أن الرئيس السيسي هو أول من نادى به، ايمانا واقرارا منه بأن هناك الكثير من دول العالم تقوم علي اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي.





وأوضح" أبو سريع" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" استكمالا لمسيرة الدولة في سعيها لدمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي وفي مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، قائلا" لابد من وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي علي الدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مشيرا الي أن ابرز هذه الحوافز تتمثل في: وجود تسهيلات في التامينات، والضرائب، فضلا عن إقرار اعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، و وضع علامات تجارية لكل مصنع ،لتشجيع صغار المستثمرين، الامرالذي يضمن ضمهم للاقتصاد القومي للدولة بشكل رسمي.









ولفت الي أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بنحو ما يزيد عن 50 % من حجم الاقتصاد الرسمى، موضحا أن دمجه يساعد المواطنين على الخروج والعمل تحت أعين الدولة ، وبالتالى يساهم فى حل مشاكل البطالة ، ومن ثم زيادة الانتاج، الذى يساهم على زيادة الناتج المحلى و تلبية احتياجات السوق، علاوة علي مساهمته في تخفيض الأسعار.



