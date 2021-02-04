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فن

بـ قبعة أنيقة.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:44 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
خطفت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الأنظار كعادتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت لاميتا فرنجية وهي مرتدية سترة مكشوفة الصدر والكتفين وقبعة انيقة وتسريحة شعر انسيابية، أما من الناحية الجمالية حرصت على وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي البمبي، و ارتدت سلسلة مميزة.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مؤخرا بعيد ميلادها الـ 39 وولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".

الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

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