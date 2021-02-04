شباب الأهلي يفوز على بيراميدز بهدف في المرحلة النهائية لدوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ على بيراميدز، بهدف دون رد، سجله مصطفى إلياس، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رمضان أبو حطب

الدفاع: محمد ناصر - محمد حسام «ميدو» - عبد الرحمن أشرف «مانو» - مصطفى إلياس.

الوسط: أحمد السيد - حسون محمد - عبد الرحمن علاء «سنجاب» - محمد أحمد «بيسو».

الهجوم: مصطفى فوزي - فهد جمعة.





ونجح مصطفى إلياس الظهير الأيسر في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٤٠، بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة.





وشارك في الشوط الثاني وليد مصطفى بدلًا من سنجاب، ومحمد أشرف بدلًا من إلياس، وأحمد الشامي بدلًا من مصطفى فوزي.





بهذا الفوز رفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى ٧ نقاط، جمعها من التعادل مع الإسماعيلي ١-١، والفوز على سموحة ٢- صفر، وعلى بيراميدز ١- صفر، مسجلًا ٤ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية.





وتضم المرحلة النهائية بدوري الجمهورية إلى جانب الأهلي كلا من الإسماعيلي والزمالك والإنتاج الحربي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وإنبي.



