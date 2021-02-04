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أخبار العالم

رسائل عاجلة من الصحة السعودية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:27 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أرسل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عددا من النصائح للمواطنين والمقيمين لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).


وتحت شعار "لا تجامل على حساب صحتك" نصح العبد العالي الجميع ضمن رسائله التوعوية للمجتمع  : "لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تهمل غسل اليدين، لا تحضر التجمعات".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 303 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة ما يقارب 369 ألفا. 

كما لايزال هناك 2162 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة بحسب تقرير الصحة السعودية. 
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