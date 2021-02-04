وزيرة الصحة تروي للنواب تفاصيل مواجهة مصر لجائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر كان لديها اكثر من سيناريو لتتعامل مع جائحة كورونا، أولهم الفتح الكامل وبالتالي تزداد الإصابات، أو إغلاق كامل وشديد وتحاليل شاملة للجميع، أو نتبع منهج لمنحنى الوباء من خلال إستيعاب الأعداد على أكبر فترة ممكنة وذلك على امل عدم إنهيار القطاع الصحي.





وأوضحت خلال بيانها امام مجلس النواب: كان امام اعيننا يوجد هدف أخر وهو الإقتصاد ، فماذا عن الاقتصاد وفقدان العمل فكيف نحقق التوازن المطلوب ؟ فكانت إستراتيجية مصر هي تحقيق التوازن بين الجائحة والوضع الإقتصادي ومن هنا جاء الإغلاق الجزئي.





واضافت انه في 7 يناير الماضي وبتوصيات من منظمة الصحة العالمية تم رفع إجراءات الطوارئ ، ووضعنا خطة لفيروس كورونا في حالة تحوله لوباء في يناير 2020 ، وفي 1 فبراير تم إخلاء المصريين من ووهان وعودتهم إلى مصر.





واشارت إلى خطة وزارة الصحة لعودة المصريين من ووهان والإجراءات التي سيتم إتباعها بعد عودتهم لمصر ، وتم إختيار النجيلة لتكون منطقة للحجز الصحي ، وتبين ان القادمين من ووهان كانت الحالات سلبية.





واستطردت قائلة : في مارس زادت حالات الإصابة بكورونا ، ورصدنا حالة مواطن أجنبي وتوالت الحالات في مركب بالأقصر ، وتم إصدار برتوكول للعلاج ، وتم تجهيز 9 مستشفيات للعزل في البداية ، و50 مستشفى فرز.





ولفتت إلى انه تم تخصيص عدد اكبر من المستشفيات للعزل وصل إلى 80 ، و20 مستشفى فرز وتم تحديث البرتوكول ، و85 % من الحالات التي تم حجزها في المستشفى كانت بلا أعراض.





واوضحت انه تم نقل حالات لنزل الشباب ، وبدأنا في شهر مايو الحالات البسيطة تقوم بالعلاج في المنزل.





وأشارت إلى أن الحكومة قامت بإجراء امتحانات الثانوية العامة وكان تحدي كبير ، وفي أغسطس تم إنخفاض معدل الإصابات وتم تقليل المستشفيات ، و في شهر اكتوبر بدأت الحالات تزيد من جديد فاتخذنا الإجراءات اللازمة.





واستطردت وزيرة الصحة: كان لدينا القدرة على التوازن بين الصحة والأقتصاد ، وتم توقيع إتفاقية لجلب 40 مليون جرعة للقاح كورونا ، وتم استقبال الشحنة ال3 من اللقاحات ، وإبتداء من الإسبوع الأول من الشهر القادم سيصل من 5.1 إلى 8.6 مليون جرعة ، واليوم وصل مليون جرعة حصة أولى من ال 40 مليون ، وتم إجراء إتفاقيات لتوفير 100 مليون جرعة لقاحات خلال 2021 ، وكنا بذلك اول دولة إفريقيا وفي الشرق الأوسط تستقبل لقاحات وتبدأ في منح اللقاحات وذلك نظرا لعلاقات مصر الجيدة ، وهناك تنوع في اللقاحات بين شركتي سينوفارم واسترازينيكا.





وعن الإكسجين قالت : لدينا نظام إليكتروني مميكن ل 100 % من المستشفيات يمكنا من معرفة المتاح في كل مستشفى ، ويوجد 1.2 مليون لتر مخزون إستراتيجي.





واشارت إلى ان عدد سكان مصر واليابان يماثل عدد سكان 4 دول أوروبية وهي فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وإنجلترا، هذه الدول إنتهجوا الإغلاق الكامل والمسح الشامل واجروا 185 مليون مسحة ، و في مصر واليابان قمنا ب 9.5 مليون مسحة.





وعن الحالات الإيجابية في أوروبا قالت : بلغت 12.5 مليون حالة في حين ان الحالات الإيجاببة في مصر واليابان بلغت نصف مليون حالة ، وحالات الوفيات في مصر واليابان سجلوا 15 ألف وفاة ، بينما في أوروبا 340 ألف حالة.





وتابعت هالة زايد ان مصر انشأت أكبر مجمع في الشرق الأوسط للقاحات والأمصال في حلوان بسعة 27 غرفة درجة حرارتها من 2 إلى 8 درجات مئوية و8 غرف تحت 20 درجة مئوية و30 مخزن جاف مميكن.