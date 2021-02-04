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أخبار العالم

بسبب أعمال السحر.. دولة عربية تحظر زيارة النساء للمقابر

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:02 م
زيارة النساء للمقابر
زيارة النساء للمقابر
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شيماء مصطفى
أصدرت وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة للبحث الجنائي في ليبيا، قرارًا بمنع النساء من زيارة المقابر.

ووفقًا لبيان لوحدة المكافحة نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قررت منع النساء من زيارة المقابر سدًا للذريعة.

وأضافت الوحدة في البيان، أنه سيتم وضع إعلانات على جدران المقابر تبين منع النساء من زيارتها، وحذرت المواطنين بتحمل مسئولياتهم الشرعية والقانونية في حال مخالفة هذا الأمر.

وعن سبب هذا القرار، قال البيان، إنه "ورد بلاغ من أحد المواطنين بوجود اثنتين من النساء داخل إحدى المقابر، مما يضع تلك النسوة محل شبهة في استعمال أعمال السحر والشعوذة".

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، فإن هذا القرار  أثار الجدل خاصة أن هناك من رأى أنه تقييد للحقوق والحريات الأساسية، كما أن أعمال السحر ليست مقتصرة على النساء.
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