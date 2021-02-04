بفستان ابيض .. نيللي كريم تتألق في احدث ظهور لها

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم " ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.





مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، و تأليف عمرو الدالي، ومن إ خراج أحمد خالد.



