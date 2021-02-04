بفستان ابيض .. نيللي كريم تتألق في احدث ظهور لها

نشر خبير التجميل عبد الله الرفاعي مجموعه من الصور للفنانه نيللي كريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت نيللي كريم في الصورة باطلاله ناعمه ، حيث ارتدت فستان ابيض ستان ، ومكياج ناعم ابرز ملامحها الجميله . يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش"، والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. View this post on Instagram A post shared by Abdalla Refaei عبدالله الرفاعي (@abdallahelrefaeii)