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أخبار العالم

دراسة: كورونا قد يسبب إتلاف عضو في جسم الإنسان بعد التعافي

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:10 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
كشفت الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن الفيروس يؤثر على القلب وكذلك الرئة.

وقالت الأبحاث إن 60% من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بدون أعراض، وتم فحصهم في الأسبوع الثالث إلى الرابع من التعافي بعد العلاج يعانون من التهاب عضلة القلب، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان ترك". 

وصرح أوزليم إيسن، طبيب قلب متخصص وشارك في الأبحاث: "هناك مرضى صغار في السن دخلوا إلينا وهم يعانون من التهاب في عضلات القلب في الأشهر 2-3 الماضية حتى لو كنت مصابا بالمرض بأعراض خفيفة، يجب عليك فحص قلبك بعد فيروس كورونا". 

وأشارت الأبحاث إلى أنه على الرغم من أنه من المعروف أن جائحة الفيروس التاجي يسبب معظم الضرر للرئتين في الجسم ، إلا أن الأبحاث تظهر أن الفيروس يضر أيضًا بالأعضاء الأخرى.

وتؤكد الأبحاث التي أجريت في ألمانيا أن أهم المشاكل التي يسببها الفيروس كانت على القلب، كما أن تلف القلب يقع ضمن أسباب الوفاة لحالات كورونا. 

وأوضحت هذه الابحاث أن تعرض القلب لتلف، قد يؤدي إلى الوفاة في النهاية، لذلك لا يمكن التكهن بما قد يسببه فيروس كورونا في الشخص المصاب. 
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