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رياضة

كأس العالم للأندية.. رانيا علواني تساند الاهلي أمام الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:03 م
رانيا علواني
رانيا علواني
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مصطفى كرم

حرصت رانيا علواني عضو مجلس ادارة النادي الاهلي على دعم الفريق في مشوار بكاس العالم للاندية.

ونشرت رانبا علواني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للاعبي الاهلي وعلقت قائلة "يلا يا اهلي ".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه  أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول - حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمود كهربا وطاهر محمد طاهر  ووالتر بواليا.

وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق.

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