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ديني

الشحات العزازي: مصر مصدر قيادة الإفتاء فى العالم ..فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامى، إن الساكت عن الباطل فى هذا العصر يعتبر نفسه محقا وبذلك ينتشر، لافتا إلى أن قديما كانت إماتة الباطل بالسكوت عنه، وهذا أصبح خطأ كبيرا.

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "حاليا لم تعد حواجز بين البشر والقضايا تنتشر بسرعة البرق، ولابد من الاشتباك معها ومواجهتها، وهذا ما تفعله دار الإفتاء المصرية اليوم، وأصبحنا فى العالم كله كدار افتاء واحدة، فمصر بحكم دورها والأزهر الشريف بحكم قيادته لمنارة العلم ورمز الدين الأهم، أصبحت مصدر قيادة الإفتاء فى العالم".
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