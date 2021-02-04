محافظ أسيوط يسلم 13 ماكينة خياطة و4 أفران على الأسر الأولى بالرعاية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ توزيع 17 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج.





وتم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك ضمن فعالياته الدورية المستمرة لتوزيع المشروعات والمساعدات تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك بديوان عام المحافظة.





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رافقه خلال التسليم العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وبعض المستفيدين.





حيث سلم المحافظ 13 ماكينة خياطة و50 متر قماش لكل ماكينة بالاضافة إلى 4 أفران منزلية باسطوانات بوتاجاز وأجولة الدقيق لكل منهن مقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك.



