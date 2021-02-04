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رياضة

ملك كل العصور.. عمر صلاح بصحبة محمد منير

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:12 م
محمد منير وعمر صلاح
محمد منير وعمر صلاح
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محمد بدران


شارك عمر صلاح حارس مرمي سموحة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر عمر صلاح بصحبة النجم محمد منير وعلق قائلا "ملك كل العصور" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.


جدير بالذكر أن محمد منير دخل مؤخرًا المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات، بعد مروره بأزمة صحية، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب الجهد الذي بذله في العمل على الألبوم الجديد.


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