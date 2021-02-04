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محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:31 م
نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع منظومة المتغيرات المكانية
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ايمن رياض
اكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جميع المراكز والمدن ، حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، مشددًا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.

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من جانبه، عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.

شدد نائب المحافظ على ضرورة تحويل جميع الإجراءات على المنظومة (الغير قانونية) الى قرارات إزالة، حتى وان كان المواطن متقدم بطلب تصالح، مع الانتهاء من حالات المتغيرات المكانية القديمة، وإزالة جميع الحالات المخالفة في مهدها، والمتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مؤكدًا على سرعة الإنجاز في ادخال الشهادات على المنظومة، مع التنبيه على توعية المواطنين بعد المخالفة.

وأكد نائب المحافظ ان كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.


وفي سياق متصل ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة الى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا. 

حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

 أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من مديرية الصحة وبالتنسيق والتعاون مع الجامعة لمتابعة المؤشر العام لحالات الاصابة وأي تطور بها، مؤكدا قدرة المحافظة بالتعاون مع الجامعة على اجتياز الموجة الثانية، ومشددا على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للخروج بالوطن من هذه الازمة.

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