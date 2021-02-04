ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسوأ شقة للإيجار.. وحدة سكنية تحصد 21 مليون مشاهدة بمنصات التواصل

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:19 م
وحدة سكنية
وحدة سكنية
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد ملامح شقة أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرت أسوأ" شقة في نيويورك. 

وأشعلت شبكة "تيك توك" تفاعلًا مع مقطع فيديو يظهر ما وُصفت بأنها "أسوأ شقة" في نيويورك، وهي غرفة صغيرة مطروحة للإيجار بمبلغ 1650 دولار شهريا، إذ تخطى عدد مُشاهدات هذا المنشور المصوّر 21 مليونًا.

ويبيّن التسجيل شقة مؤلفة من غرفة واحدة لا تضم سوى بعض الأدوات الكهربائية، فيما يتعين على المستأجر استخدام مراحيض وحمّام مشترك لكل سكّان الطبقة عينها في المبنى كما الحال في شقق كثيرة في نيويورك.

وكان متوسط إيجار الشقق في مانهاتن في أكتوبر الماضى 3790 دولارا في الشهر، وفق موقع "رنت كافيه"، لمساحة تبلغ في المعدل 65 مترا مربعا، فيما لا تتعدى مساحة الشقة المصوّرة في الفيديو عشرة أمتار.

وأشار الوكيل العقاري الذي نشر الفيديو كامرون نولتون إلى أن الشقة التي خلت من السكان  فى أكتوبر، ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أي منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.

وأكد نولتون أن جرينتش فيلدج "من أكثر الأحياء المرغوبة في العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجار" الغرفة، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجما مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية في جرينتش فيلدج.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

حسن الرداد يطالب متابعيه بالدعاء لـ والدته

هجوم إيراني على دولة أوروبية بسبب قضية أسدي

حكم تقبيل رأس الميت وقول "أدخله الله الفردوس الأعلى"

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

بعد إصابته بـ كورونا.. رجل يقتل زوجته ضربًا حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا