أسوأ شقة للإيجار.. وحدة سكنية تحصد 21 مليون مشاهدة بمنصات التواصل

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد ملامح شقة أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرت أسوأ" شقة في نيويورك.





وأشعلت شبكة "تيك توك" تفاعلًا مع مقطع فيديو يظهر ما وُصفت بأنها "أسوأ شقة" في نيويورك، وهي غرفة صغيرة مطروحة للإيجار بمبلغ 1650 دولار شهريا، إذ تخطى عدد مُشاهدات هذا المنشور المصوّر 21 مليونًا.





ويبيّن التسجيل شقة مؤلفة من غرفة واحدة لا تضم سوى بعض الأدوات الكهربائية، فيما يتعين على المستأجر استخدام مراحيض وحمّام مشترك لكل سكّان الطبقة عينها في المبنى كما الحال في شقق كثيرة في نيويورك.





وكان متوسط إيجار الشقق في مانهاتن في أكتوبر الماضى 3790 دولارا في الشهر، وفق موقع "رنت كافيه"، لمساحة تبلغ في المعدل 65 مترا مربعا، فيما لا تتعدى مساحة الشقة المصوّرة في الفيديو عشرة أمتار.





وأشار الوكيل العقاري الذي نشر الفيديو كامرون نولتون إلى أن الشقة التي خلت من السكان فى أكتوبر، ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أي منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.





وأكد نولتون أن جرينتش فيلدج "من أكثر الأحياء المرغوبة في العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجار" الغرفة، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجما مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية في جرينتش فيلدج.



