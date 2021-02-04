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فن

اليوم..حلقة خاصة عن نادية لطفي في برنامج "اسرار النجوم"علي "نجوم أف.إم"

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:16 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم

تخصص المذيعة إنجي على، حلقة برنامجها الإذاعى "أسرار النجوم"، اليوم الخميس، للحديث عن ذكري رحيل النجمة الكبيرة نادية لطفى، وذلك الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة "نجوم أف.إم".


وولدت نادية لطفى فى حى عابدين واسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، والدها كان محبا للفن والسينما، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب، واختار لها اسم "نادية لطفى"، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية فى فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبد القدوس، وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان".


يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة إنجى على، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وتستضيف فيه مجموعة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربى.


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