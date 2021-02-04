جامعة الأزهر تسهم في القضاء على مشكلة الأمية ودعم مخطط 2030

أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على الإسهام في منظومة التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال استثمار جهود منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في التصدي لمشكلة الأمية بوصفها التحدي الأكبر للتنمية الحقيقية.





وأوضح نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا خلال افتتاح البرنامج التدريبي بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور عاشور عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام بمقر قاعة المؤتمرات بكلية القرآن الكريم بطنطا، برئاسة الدكتور سامي هلال عميد الكلية؛ لتدريب عدد من منسوبي جامعة الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التصدي لمشكلة الأمية كلٌّ في موقعه؛ إيمانًا من جامعة الأزهر برسالتها المجتمعية، وانطلاقًا من حرصها على الإسهام في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، وفي مقدمتها مشكلة الأمية بكل صورها، مشيرًا الى أن البروتوكول تضمن تدريب وتأهيل عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الوجه البحري، وكذلك منسقي خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من أجل تدريب الطلاب والطالبات على مهارات محو الأمية لدى الكبار بمصر؛ سعيًا للقضاء عليها، لافتًا إلى أن ديننا الحنيف يدعونا إلى طلب العلم والجد في تحصيله؛ كونه قاطرة التنمية الحقيقية.



بدأت الدورة التدريبية بتلاوة قرآنية مباركة، ثم السلام الجمهوري، أعقب ذلك كلمة ترحيب للدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بالسادة الحضور، مؤكدًا على أهمية العلم، مشيرًا إلى أن أول كلمة نزلت على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت كلمة: "اقرأ"، ثم تلى ذلك كلمة الدكتور عاشور عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي أشاد فيها بالتعاون المثمر والفاعل بين الهيئة والجامعة، مثمنًا جهود الجامعة في التصدي لكل ما يعانيه المجتمع المصري من مشكلات، وخصوصًا مشكلة الأمية.







جدير بالذكر أن الدورة التدريبية ابتدأت بمحاضرة ألقاها الدكتور عاشور عامري، ركَّز خلالها على عدة نقاط، من بينها: مدخل إلى علم تعليم الكبار وخصائص المتعلم الكبير، ثم اختتمها باختبار قبلي للمتدربين.





وبلغ عدد المتدربين من كليات الوجه البحري بالجامعة ستة وخمسين متدربًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين (أ/ ب)، حضرت المجموعة (أ) في كلية الشريعة والقانون بطنطا، وحضرت المجموعة (ب) في كلية القرآن الكريم بطنطا، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.









وتضمن البرنامج التدريبي: التعارف، ثم تطرق إلى قواعد العمل وتوقعات المتدربين، وعرض أهداف البرنامج التدريبي، وأهم النظريات والمفاهيم العالمية الحديثة لتعليم وتعلم الكبار في القرن الحادي والعشرين، وورشة عمل لابتكار آليات لجذب الأميين لفصول محو الأمية.









وفي يومه الثاني تضمن: مراجعة لما تمت مناقشته في اليوم الأول، وعرض أهداف وتوقعات اليوم الحالي وإستراتيجيات وطرق التدريس للكبار، مع عقد ورشة عمل لنموذج محاكاة فصل محو أمية.









وفي اليوم الثالث والأخير تمت مراجعة ما نوقش في اليوم التدريبي الثاني، مع التطرق لأهم نماذج التقويم الذاتي لمعلم الكبار، مع عقد ورشة عمل تضمنت تحضير درس رياضيات، ثم اختتمت الدورة بتطبيق اختبار بعدي.







