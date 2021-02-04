د.إنجي إبراهيم تكتب: الكورونا.. سؤال وجواب

الكورونا ميكروب العصر وحديث الساعة منذ أن ظهر فيروس كورونا، وبدأ في الانتشار في أوائل هذا العام وقد أصبح حديث الساعة الكل يتحدث عنه مما أعطي مجال لغير الأطباء والباحثين لتداول معلومات غير صحيحة عن المرض، لذا فضلت أن أجيب عن بعض الأسئلة المطروحة وأصحح بعض المعلومات التي يتم تداولها بشكل خاطئ.





متي يصبح مريض الكورونا معديا؟

في الواقع أن مريض الكورونا يستطيع أن ينقل العدوي لغيره ٣ إلي ٤ أيام قبل ظهور الأعراض عليه وهذا ما يشكل خطورة له ولمن حوله لا يعرفون بإصابته وقد يكون لا يتبع الإجراءات الاحترازية.





هل إذا أصيبت الأم المرضعة بالكورونا يجب أن تمتنع عن إرضاع صغيرها؟

الحقيقة أن معظم الدراسات التي أجريت لم تثبت إلى الآن انتقال الفيروس في اللبن بالعكس فإن لبن الأم يوفر للطفل الأجسام المضادة التي تحميه وقد رجحت معظم الدراسات عدم فصل الرضيع عن أمه وجعلت الرضاعة من الأولويات وكل ما عليها اتباع بعض الخطوات الوقائية مثل غسل اليدين باستمرار والمحافظة علي النظافة الشخصية وارتداء ماسك جراحي أثناء إرضاع الصغير.





هل يمكن أن يتعافي المريض وتظل المسحة إيجابية؟

نعم وذلك يرجع إلي وجود الحمض النووي الريبوزي للفيروس في الحلق لمدة قد تصل إلي ٨٠ يوما ولن يظل المريض معديا طوال هذه الفترة.





هل عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة يعني عدم الإصابة بالكورونا؟

بالطبع لا قد لا يصاب مريض الكورونا بارتفاع في درجة الحرارة وأعراض المرض كثيرة تتشابه جدا مع أعراض الأنفلونزا الموسمية، وقد لا تكون أعراض تنفسية فهو يصيب الجهاز الهضمي وغيرها من أجهزة الجسم.





أسئلة وأسئلة ستظل تطرح نفسها ومازال الفيروس قيد الدراسة حفظ الله مصر وشعبها ومتعكم جميعا بالصحة والعافية.